Аргентина - Австрия: где и когда смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2026

Сегодня, 22 июня, на ЧМ-2026 состоится матч второго тура группового этапа между сборными Аргентины и Австрии, сообщают Vesti.kz.

Матч группы J пройдет в Далласе (США) и начнется в 22:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция будет доступна на телеканале Qazsport и начнется в 21:50. Показ матча также состоится на официальном сайте телевещателя.

Напомним, в первом туре сборная Аргентины благодаря хет-трику Лионеля Месси разгромила команду Алжира - 3:0. Команда Австрии в стартовом матче сломила сопротивление дебютанта турнира сборной Иордании - 3:1.

Добавим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

В другом матче квартета сыграют команды Иордании и Алжира. Встреча состоится утром 23 июня.

Положение команды в группе JАргентина - 3 очка;Австрия - 3;Иордания - 0;Алжир - 0.