Англия не смогла оформить досрочный выход в плей-офф ЧМ-2026

Сборные Англии и Ганы не смогли выявить победителя в матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча второго тура группы L прошла в Фоксборо (штат Массачусетс, США) и завершилась нулевой ничьей.

Перед этим матчем у обеих команд было по три очка. Победа выводила любую из них досрочно в плей-офф. Но соперники поделили очки.

Теперь у Англии и Ганы по четыре балла. Решающим станет третий тур, в котором и определятся участники следующего раунда. 28 июня Англия сыграет с Панамой, а Гана - с Хорватией.

Подробнее с турнирной таблицей ЧМ-2026 можно ознакомиться здесь.