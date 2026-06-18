20-летний футболист переписал историю чемпионатов мира в самой концовке матча

Сборная Ганы начала чемпионат мира-2026 с драматичной победы над Панамой. Судьбу встречи решил гол, забитый уже в компенсированное время — африканская команда вырвала три очка со счетом 1:0, сообщают Vesti.kz.

Героем матча стал полузащитник Калеб Йиренки, который отличился на 95-й минуте и принес своей сборной важнейшую победу. Как сообщает статистический портал MisterChip, хавбек вошел в историю мировых первенств, став самым молодым автором победного гола в добавленное время на чемпионатах мира. На момент рекордного достижения игроку было 20 лет и 153 дня.

На клубном уровне Йиренки выступает за датский "Нордшелланн". В составе национальной команды Ганы полузащитник уже провел 12 матчей и забил два мяча.

Во втором туре группового этапа ганцев ждет серьезное испытание — 23 июня они сыграют против сборной Англии.