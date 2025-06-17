В сборной Казахстана высказались о срыве трансфера в испанский клуб

Полузащитница женской сборной Казахстана Карина Берикова высказалась о срыве трансфера в испанский "Эспаньол", передают Vesti.kz.

В 2019 году в Казахстан прибыла делегация испанского клуба, чтобы провести отбор юных талантов. Берикова успешно прошла просмотр и получила приглашение на стажировку в Испании. Однако реализовать мечту тогда не удалось.

"Да, в 2019 году у меня была отличная возможность - в Казахстан приехали испанские скауты из клуба "Эспаньол". Я прошла отбор и получила приглашение на месячный просмотр в Испанию. Это был невероятный опыт: тренировки, уровень, атмосфера - все вдохновляло и заряжало на еще большую работу", - цитирует слова Бериковой пресс-служба КФФ.

"Я вернулась домой, чтобы собрать вещи и уже готовилась к переезду в Испанию. Но как раз в этот момент началась пандемия - границы закрылись, планы пришлось отложить.

Конечно, было немного обидно, ведь шанс был очень близко. Но я не опустила руки – просто продолжила работать еще усерднее и искать новые возможности", - рассказала Берикова.

Несмотря на неудачу, футболистка не теряет амбиций и по-прежнему стремится покорить Европу.

"Главная цель остается неизменной - играть в одной из топ-5 европейских лиг. Я готова работать, бороться и идти к этой мечте шаг за шагом" - добавила футболистка.

Напомним, 3 июня женская национальная команда Казахстана завершила выступление в групповом этапе Лиги наций УЕФА домашним матчем против Люксембурга. Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Алматы и стала решающей в борьбе за выход в дивизион B. В итоге, гости обыграли подопечных Мадияра Кембилова (1:3) и забрали путевку на повышение.