Сборная Казахстана потерпела поражение в квалификации Евро

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Сегодня 15:01
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Женская сборная Казахстана до 17 лет потерпела поражение в матче отборочного цикла чемпионата Европы против Эстонии. Встреча состоялась в Талгаре (Алматинская область), сообщают Vesti.kz.

Первый тайм завершился ничьей без голов. Но во второй половине игры эстонские футболистки организовали два гола на 56-й и 81-й минутах. Причем в обеих ситуациях все произошло после подачи с углового. 

Это был второй матч команды в текущей квалификации. 18 марта сборная проиграла соперницам из Боснии и Герцеговины - 1:3.

Следующий матч подопечные Марии Яловой проведут 24 марта против сверстниц из Армении.

Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Казахстан Эстония

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