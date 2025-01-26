Каталонская "Барселона" в матче Суперкубка Испании среди женщин разгромила соперниц из мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz.

Уже в первом тайме "сине-гранатовые" ошеломили соперниц, забив три безответных мяча и практически лишив их шансов на камбэк.

Во втором тайме каталонки продолжили доминировать, добавив еще два гола в свой актив. Итог - уверенная победа со счетом 5:0 и заслуженный триумф женской команды "Барселоны" в Суперкубке Испании.

Напомним, в недавнем финале Суперкубка Испании среди мужских клубов "Барса" обыграла "сливочных" со счетом 5:2.