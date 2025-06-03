Прямая трансляция матча сборной Казахстана за первое место в группе и повышение в Лиге наций

Сегодня, 3 июня, женская сборная Казахстана по футболу проведет заключительный матч в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА, передают Vesti.kz.
Подопечные Мадияра Кембилова примут команду Люксембурга. Матч пройдет на стадионе "Центральны" в Алматы и начнется 22:00 по казахстанском времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.
По итогам этого матча определится команда, которай пойдет на повышение. Для прямого выхода в дивизион В казахстанским футболисткам нужна только победа с разницей в три мяча и более. Сейчас у Казахстана она +7, а у Люксембурга +12.Турнирной положение в Лиге C
Люксембург - 13 очков;
Казахстан - 10;
Армения - 6;
Лихтенштейн - 0.Расклады в женской Лиге наций
Шесть победителей групп переходят в Лигу B.
Две лучшие команды, занявшие вторые места, играют в стыковых матчах с двумя лучшими командами, занявшими третьи места в Лиге B. Победители сыграют в Лиге B в рамках европейской квалификации; проигравшие команды сыграют в Лиге C.
Остальные команды остаются в Лиге C.