Клуб из Казахстана узнал соперника в еврокубках

Женский футбольный клуб "БИИК-Шымкент" узнал соперника по Кубку Европы-2025/26, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов шымкентский клуб занял третье место - поражение от польского "Катовице" (0:2) и победа над словацким клубом "Спартак Миява" (2:1).

Теперь, "БИИК" продолжит выступление в женском Кубке Европы УЕФА.

В этом турнире казахстанская команда сыграет с соперницами из швейцарского "Грассхопперса". Первая игра пройдет 10 сентября на выезде, а ответная состоится 18-го в Шымкенте.



