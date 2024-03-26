Казахстан выпал из топ-100 рейтинга ФИФА

Женская сборная Казахстана потеряла три позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации, сообщают Vesti.kz.

В обновленном табеле о рангах Казахстан покинул первую сотню и расположился на 102-м месте. Напомним, казахстанские футболистки заняли третье место в группе Лиги наций.

В первой десятке рейтинга ФИФА также произошли изменения. Если сборная Испании сохранила лидерство, то Англия поднялась на второе место, потеснив на четвертое США. Из топ-10 выбыла Северная Корея - ее заменили Канада и Бразилия.

Напомним, в апреле женская сборная Казахстана стартует в квалификации Евро-2025. Наша команда попала в группу 4, где сыграет с Румынией, Арменией и Болгарией.

Рейтинг ФИФА среди женских сборных (в скобках предыдущее положение):

1 (1). Испания – 2085 очков;

2 (4). Англия – 2021;

3 (3). Франция – 2018;

4 (2). США – 2011;

5 (6). Германия – 2005;

6 (5). Швеция – 1998;

7 (8). Япония – 1982;

8 (7). Нидерланды – 1951;

9 (10). Канада – 1950;

10 (11). Бразилия – 1946;

...102 (99). Казахстан – 1205.