Футболистки отказались играть за сборную из-за определения пола

Три замбийские футболистки отказались выступать за национальную команду на женском Кубке Африки (CAF) из-за страха провалить тест на определение пола, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на BBC.

По информации источника, по этой причине на этот турнир в составе женской сборной Замбии было заявлено 22 футболистки вместо разрешенных регламентом 26 игроков.

Напомним, ранее капитан женской сборной Замбии Барбара Банда не была допущена до участия в Кубке Африки из-за аномальных анализов крови. У футболистки был выявлен чрезмерно высокий уровень тестостерона.

Также отмечалось "мужское" телосложение девушки. Ранее стало известно, что у ряда других футболисток сборной Замбии был зафиксирован повышенный уровень гормона после Олимпийских игр.