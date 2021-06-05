Футболистка сборной Казахстана забила гол и помогла разгромить соперника

Футболистка сборной Казахстана Аида Гайстенова, выступающая за краснояркий "Енисей", поучаствовала в разгроме "Рубина", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд в рамках 13-го тура женской Суперлиги России, прошла в Казани, и закончилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Гайстенова вышла в стартовом составе и забили гол на 58-й минуте. Помимо нее в составе "Енисея" отличились Оксана Еремеева (38-я) и Валентина Жукова (53-я). Еще один мяч в свои ворота забила футболистка "Рубина" Яна Шолгина (73-я)

Всего в текущем сезоне Гайстенова сыграла 11 матчей, забила два мяча. В январе казахстанка вернулась в "Енисей", соглашение рассчитано на два года.

Последним клубом футболисты был питерский "Зенит". Ранее она выступала за "СВШСМ-Барыс", "Окжетпес", "Астану" и пермскую "Звезду-2005", в составе которой стала обладателем Кубка России-2019.

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