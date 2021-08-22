Футболистка сборной Казахстана забила гол в матче Лиги чемпионов

Футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова забила гол за московский ЦСКА в финальном матче первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мясникова отличилась в матче против "Аполлона". На 32-й минуте защитница переправила головой мяч в ворота после подачи с углового и вывела ЦСКА вперед.

Однако после этого армейцы пропустили два гола и вылетели из Лиги чемпионов. Победу "Аполлону" принесли Кристина Фреда (39-я минута) и Кейти Локвуд (66-я).

Напомним, Мясникова выступает за ЦСКА с 2019 года. Ранее она играла за "Алма-КТЖ" и "БИИК-Казыгурт". С 2010 года играет за сборную Казахстана.

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