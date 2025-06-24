"Актобе" сыграет с "Ромой" в Лиге чемпионов: подробности

Женский футбольный клуб "Актобе" узнал соперников по квалификации Лиги чемпионов-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Соревнования пройдут в формате мини-турнира. "Актобе" в полуфинале группы 2 сыграет с итальянской "Ромой".

В другом матче сыграют "Спарта" Прага (Чехия) - "Нордшелланд" (Дания). Оба матча состоятся 27 августа.

Финал и матч за третье место пройдут 30 августа.

Победители групп пробьются в третий отборочный раунд Пути представителей лиг. Обладатели вторых мест попадут во второй отборочный раунд женского Кубка Европы, обладатели третьих мест - в первый отборочный раунд женского Кубка Европы.



