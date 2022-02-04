В Пекине стартовала церемония открытия Олимпиады-2022

Сегодня, 4 февраля, началась церемония открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Олимпийские игры продлятся до 20 февраля. На них разыграют 109 комплектов медалей.
Знаменосцами сборной Казахстана станут Абзал Ажгалиев и Екатерина Айдова, которые предстанут на параде открытия в специальных костюмах.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит церемонию открытия.
Напомним, что первые спортсмены из Казахстана уже стартовали в Пекине, а с полным расписанием выступлений наших атлетов можно ознакомиться здесь.
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