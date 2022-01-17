Спортсмены Саудовской Аравии впервые выступят на зимней Олимпиаде

©Reuters
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Сегодня 09:49

Двое участников сборной Саудовской Аравии по горнолыжному спорту прошли отбор на XXIV зимнюю Олимпиаду в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля, сообщает Р-Спорт.

Таким образом, страна впервые в истории отправляет спортсменов на зимние Игры.

"Горнолыжники Салман аль-Хувайш и Файек Абди получили официальные квалификационные очки для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине в качестве первых спортсменов в истории зимних игр от королевства и всего региона Персидского залива", - говорится в сообщении.

Кроме того, Эр-Рияд направит делегацию на зимние Олимпийские игры в столице Китая.

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