"Сглазить не хотим". Никиша высказался о шансах казахстанских шорт-трекистов на Олимпиаде в Пекине

Казахстанский шорт-трекист Денис Никиша остался доволен выступлением сборной в смешанной командной эстафете на Олимпийских играх-2022, где она заняла пятое место, сообщает корреспондент Vesti.kz из Пекина. Он отметил, что у спортсменов есть еще шансы в личных соревнованиях.

- Результат смешанной эстафеты нас очень радует. Это хороший результат для нас.

- Чего не хватило, чтобы выйти в финал А?

- Немного выносливости и скорости не хватило.

- На втором забеге Ажгалиева поменяли на Галиахметова. Почему приняли такое решение?

- Потому что Абзал пробежал два раза и подустал уже, Адиль у нас был свежий и вот его поставили.

- Галиахметов же до этого участвовал на своей дистанции.

- Да, у него был большой перерыв, поэтому. У нас еще много личных дистанций. Сглазить не хотим. Лучше будем действиями показывать, чем словами.

Напомним, в 1/2 финала смешанной командной эстафеты в своем забеге сборная Казахстана заняла третье место и не смогла побороться за медали.