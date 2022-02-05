Китай со скандалом завоевал первое золото на домашней Олимпиаде-2022

Китай завоевал первое золото на домашней Олимпиаде-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первое место в Пекине-2022 заняла сборная Китая по шорт-треку в смешанной эстафете. Второе место заняла команда Италии. Замкнула тройку Венгрия.
Сборная Казахстана заняла шестое место.
Отметим, что в полуфинале произошел скандальный эпизод. Китайские спортсмены финишировали на четвертом месте и не должны были проходить в финал. Однако после забега судьи за нарушение правил передачи эстафеты дисквалифицировали сразу две команды - сборную США, которая финишировала первой, и сборную России, которая финишировала третьей.
Зимние Олимпийские игры 2022 года завершатся 20 февраля.
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