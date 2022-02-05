Сборная Казахстана по шорт-треку вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине

Сборная Казахстана по шорт-треку выступила в смешанной командной эстафете на Олимпийских играх-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе Казахстана выступили Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова и Денис Никиша.

По итогам четвертьфинальных забегов казахстанские шорт-трекисты показали время 2:43.02 - этого хватило для выхода в полуфинал соревнований.

Однако в 1/2 финала в своем забеге сборная Казахстана заняла третье место и осталась без финала. В итоге команда заняла пятое место.

Ранее в шорт-треке у Казахстана выступил Адиль Галиахметов. В своем квалификационном забеге на 1000 метров он занял третье место и не смог пробиться в четвертьфинал.