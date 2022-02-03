Прямая трансляция старта Казахстана на Олимпиаде-2022

Сегодня, 3 февраля, первые казахстанские спортсмены выступят на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает корреспондент Vesti.kz.

В первой квалификации в могуле выступят наши фристайлисты во главе с Юлией Галышевой и Дмитрием Рейхардом, а за их выступлениями можно будет наблюдать на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

Женщины стартуют в 16:00, а мужчины - в 17:45.

Добавим, что ранее появилось полное расписание казахстанских спортсменов на Играх-2022.

Казахстан стартует на Олимпиаде-2022. Расписание выступлений