Казахстан стартует на Олимпиаде-2022. Расписание выступлений

Сегодня, 3 февраля, лидер сборной Казахстана по фристайлу Юлия Галышева начинает выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает корреспондент Vesti.kz.
Помимо Галышевой, на старт выйдут еще пять казахстанских спортсменов, а полностью расписание стартового соревновательного дня выглядит следующим образом.
Казахстан на Олимпиаде-2022 (3 февраля)
Могул, женщины. Первая квалификация.
16:00. Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Олеся Граур.
Могул, мужчины. Первая квалификация.
17:45. Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков.
Ранее появилось полное расписание казахстанских спортсменов на Играх в Пекине, а телеканалы покажут олимпийский турнир в прямом эфире.
Когда ждать медали? Полное расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в Пекине
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