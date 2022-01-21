Названы знаменосцы Олимпиады-2022. Токаев передал флаг казахстанским спортсменам

Лидер казахстанской команды по шорт-треку, победитель и призер этапов Кубка мира Абзал Ажгалиев и казахстанская конькобежка, чемпионка четырех континентов Екатерина Айдова определены знаменосцами Казахстана на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает Olympic.kz.

Сегодня, 21 января, представителей национальных олимпийской и паралимпийской сборных принял Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Знаменосец Ажгалиев и капитан паралимпийской сборной Александр Герлиц получили из рук Главы государства флаг Казахстана и принесли присягу. Токаев пожелал спортсменам удачно выступить на предстоящих играх.

"Теперь вам предстоит оправдать надежды не только родных и близких, но и миллионов казахстанских болельщиков. Ваши настойчивость и воля к победе являются вдохновляющим примером", - сказал Токаев.

Президент также остановился на поддержке массового и детско-юношеского спорта, который всегда был одним из ключевых приоритетов государства. Он отметил, что по его поручению с прошлого года действует подушевое финансирование государственного спортивного заказа.

"Это придало мощный импульс развитию спортивных секций и дворовых клубов. Как вы знаете, 2022 год я объявил Годом детей. Необходимо объединить усилия государства и общества для обеспечения гармоничного развития подрастающего поколения. Убежден, все эти меры внесут свой вклад в укрепление здоровья и духовно-нравственное воспитание наших детей", – отметил Глава государства.

Олимпийский дебют Айдовой состоялся на Играх 2010 года в Ванкувере, затем были Сочи 2014 года и Пхенчан-2018. Игры в Пекине станут в карьере 30-летней конькобежки четвертыми. Она является призером этапа Кубка мира, призером Универсиады-2017, победительницей чемпионата четырех континентов-2021.

"Очень горжусь тем, что буду первой казахстанкой, которая понесет флаг страны на открытии зимней Олимпиады. Для многих эти Олимпийские игры станут первыми в карьере, кто-то уже имел опыт выступления на главных соревнованиях. Но могу сказать, что ощущения всегда остаются теми же - гордость и большая ответственность. В Пекине мы приложим все силы и старания, чтобы оправдать надежды родной страны", - сказала Айдова.

На счету Ажгалиева полный комплект медалей этапов Кубка мира по шорт-треку, медали зимней Универсиады-2017 и Азиатских игр-2011. Он является участником Олимпиад 2014 и 2018 года, и знаменосцем выбран во второй раз - флаг Казахстана он уже выносил на Играх в Пхенчхане.

"Это большая честь снова быть знаменосцем сборной Казахстана на Олимпийских играх. Эти эмоции, которые ты чувствуешь, пронося флаг своей страны на открытии главных спортивных стартов, остаются с тобой на всю жизнь. Я благодарен всем нашим болельщикам за поддержку и доверие. От имени всех спортсменов-олимпийцев могу сказать, что мы все с нетерпением ждем начала Олимпиады, к которой готовились несколько лет. Для нас создавались все условия для подготовки - как дома, так и за рубежом, теперь мы сделаем все, чтобы достойно представить страну на олимпийском льду", - сказал Ажгалиев.

Напомним, Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Фото: akorda.kz