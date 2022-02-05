Лидер сборной Казахстана вышел в финал Олимпиады-2022

Лидер сборной Казахстана Дмитрий Рейхерд вышел в финал Олимпийских игр-2022 в Пекине в дисциплине фристайл-могул, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первой квалификации Рейхерд показал 12-й результат - 75.43, тогда как его партнер по сборной Павел Колмаков стал 17-м (74.09).

Во второй квалификации Колмаков выступил чуть хуже (69.54), а Рейхерд набрал 74.90.

Таким образом, Рейхерд вышел в финал, который состоится сегодня позднее (в 17:30), а Колмаков завершил выступление.

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