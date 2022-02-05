"Подтянуть прыжки и показать хороший проезд". Лидер сборной Казахстана разобрал выход в финал Олимпиады-2022

Лидер сборной Казахстана по могулу Дмитрий Рейхерд прокомментировал свой выход в финал Олимпийских игр-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz из Пекина. Он рассказал об особенностях трассы, на которую повлияли погодные условия.

"Хорошие баллы, хорошая сумма. Я надеюсь показать хороший проезд в финале. Трасса хорошая. Из-за того, что очень холодно в Китае, трасса жесткая. Приходится все силы отдавать на амортизацию бугров, на проезд, на стабильность при наезде на трамплин. Трамплины ледяные, скользкие. Приходится держать тело очень жестко, все время в тонусе, чтобы не уйти в сторону с трассы.

Ветер сильный, особенно наверху на старте. И на верхний прыжок очень сильно влияет. Если смотреть снизу с трибун, видно, что спортсмена уносит немного вправо. А когда мы едем сверху, нас влево сносит. И поэтому берем поправку на ветер. При наезде немножко рассчитываем сопротивление и прыгаем вправо, чтобы приземлиться ровно по курсу. А так, в принципе, все нормально, сама атмосфера.

Первую квалификацию я ездил по другому курсу. Он более широкий, у него бугры немного раздвинуты между собой и там путь намного прямее, но приходится больше лыжи запускать в яму. А этот курс - правый, по которому я сегодня ехал, он более перекрытый. И по нему приходится больше амортизацию обрабатывать и есть больше возможностей контролировать. Поэтому я поменял курс, и я лучше на нем себя чувствую, у меня больше уверенности, я на трассе еду очень стабильно. Осталось прыжки подтянуть и показать хороший проезд в финале", - сказал могулист.

Напомним, Рейхерд прошел дальше по итогам второй квалификации. Финал состоится сегодня же, 5 февраля, позднее.