Появилось объяснение невыходу Галышевой на старт Олимпиады-2022

Решение стартовать Юлии Галышевой сразу со второй квалификации на Олимпийских играх принял тренерский штаб команды, сообщает Olympic.kz.

Главная надежда Казахстана на медаль Олимпиады-2022 не вышла на старт

"Решение пропустить первую квалификацию и выйти на старт сразу во второй было принято тренерским штабом. Данное решение соответствует регламентам международной федерации и согласовано с Оргкомитетом. Хочу подчеркнуть, что Юля была готова выступить и сегодня, но отрицательный результат ПЦР-теста пришел уже после того, как начались соревнования. Ситуация нестандартная, так же, как и вся организация Пекинских игр. ПЦР-тесты, которые ежедневно сдают все участники Игр, противоречивые, и с этим ежедневно сталкиваются практически все делегации. Самое главное, Юлия чувствует себя хорошо и решительно настроена на 6 февраля", - рассказал генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

Главный тренер команды по фристайл-могулу Елена Круглыхина поблагодарила болельщиков за слова поддержки.

"Эта Олимпиада одна из самых непредсказуемых. Она только началась, и уже произошло много удивительных вещей. Не волнуйтесь за нас, у наших спортсменов все хорошо, у Юли все хорошо, мы продолжаем работать. Просим всех болельщиков поддержать нас. Болейте за нашу команду!".

Напомним, вторая квалификация среди женщин состоится 6 февраля, среди мужчин - 5 февраля. В эти же дни состоятся финалы.