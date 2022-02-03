Главная надежда Казахстана на медаль Олимпиады-2022 не вышла на старт

Бронзовая призерка Олимпиады-2018 Юлия Галышева не вышла на старт соревнований в могуле на Играх в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На официальном сайте Игр-2022 появилась отметка DNS. О причинах невыхода на старт главной надежды Казахстана на медаль пока не сообщается.

Сегодня, 3 февраля, в могуле проходит первая квалификация, по итогам которой десять лучших сразу попадут в финал, а остальные будут соревноваться еще за десять путевок в финал через вторую квалификацию. Она пройдет 6 февраля.

Напомним, на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане Галышева выиграла медаль в могуле.

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