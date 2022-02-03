Главная надежда Казахстана на медаль Олимпиады-2022 все-таки выступит. Подробности

Казахстанка Юлия Галышева выступит в соревнованиях в могуле на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Как стало известно Vesti.kz, Галышева выступит во второй квалификации, которая пройдет 6 февраля. Хотя ранее она не вышла на старт соревнований в первой квалификации сегодня, 3 февраля.

На официальном сайте Игр-2022 у казахстанки появилась отметка DNS. О причинах невыхода на старт главной надежды Казахстана на медаль пока не сообщается.

Напомним, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Галышева выиграла бронзовую медаль в могуле.