Китай представил медали зимней Олимпиады-2022

Организационный комитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине представил дизайн олимпийских и паралимпийских медалей, передают РИА Новости.

На лицевой стороне наград выгравирован логотип пяти олимпийских колец, а вокруг него - полное название игр на английском языке.

В центре задней части медалей выгравирована эмблема Игр, а также полное название зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года на китайском языке.

Задняя часть также украшена кольцами, на которых расположены 24 точки, что символизирует "бескрайнее звездное небо" и "гармонию между человеком и природой", а также порядковый номер игр (XXIV).

Коробка для медали изготовлена из бамбука, что "подчеркивает особенности китайской культуры и соответствует концепции экологичных Олимпийских игр", отмечают организаторы.

Напомним, зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

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