Казахстан поборолся за первые медали Олимпиады-2022

Норвежская спортсменка Тереза Йохауг выиграла скиатлон на 15 километров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает корреспондент Vesti.kz.

Второй финишировала Наталья Непряева из России, а тройку призеров замкнула Тереза Штадлобер из Австрии.

Четыре казахстанские спортсменки, а это Ксения Шалыгина (48 место), Ангелина Шурыга (49), Валерия Тюленева (51) и Надежда Степашкина (58), которые также участвовали в забеге и претендовали на медали, финишировали за пределами первых 40 участниц.

Ранее в финальный раунд пробились казахстанские прыгуны с трамплина - нашу сборную представляли Сергей Ткаченко и Данил Васильев.