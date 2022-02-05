"Одна из самых тяжелых гонок". Казахстанские лыжницы оценили свое выступление на старте Олимпиады-2022

Казахстанские лыжницы прокомментировали свое выступление в скиатлоне на 15 километров на Олимпиаде-2022, передает корреспондент Vesti.kz из Пекина.

Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева и Надежда Степашкина участвовали в забеге и претендовали на медали, но финишировали за пределами первых 40 участниц.

"Не буду скрывать, сегодня гонка получилась отвратительной. Лично для меня. В первую очередь, не совсем угадала с лыжами. Это специфическая работа. Все, что я пыталась работать, подъем, все растворялось на спусках. Меня пачками обгоняли люди, не вставая, так сказать, в стойку. Лыжи стояли колом. Но это полностью моя вина. Беру на себя ответственность, так как подборкой лыж занимаюсь я собственно. И погода специфичная очень. Тут холодно, промороженный снег. После финиша эмоции захлестывают", - прокомментировала Тюленева.

"Погода холодная, трасса отличная. Лыжи очень хорошо сегодня работали. Единственное - немного верхушки подъемов плохо отрабатывала. Не удалось удержаться за спортсменками спереди. Мне больше нравится десятка классикой. А скиатлон, сегодняшняя гонка, одна из самых тяжелых", - добавила Шалыгина.

Это были не последние старты для казахстанских лыжниц на Олимпиаде-2022. С полным расписанием можно ознакомиться здесь.