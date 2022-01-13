Игроков НХЛ не пустят на Олимпиаду в Пекине

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не даст согласие на участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине без согласия клубов лиги, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт организации.

Ранее стороны достигли договоренности, что за самовольное участие игроков в Играх лига будет их дисквалифицировать. ИИФХ поддержала партнеров.

"Так как в прошлом месяце НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ приняли решение не участвовать в Олимпиаде в Пекине, ИИХФ не даст согласия на участие игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года, что будет прямым нарушением их текущих контрактов с клубами. Соблюдение контрактов - фундаментальный принцип международных трансферных правил ИИХФ", - говорится в сообщении.

Президент федерации Люк Тардифф подчеркнул, что не хочет ставить под угрозу сотрудничество с МОК, НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ. Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля.