Галышева в составе. Объявлена заявка Казахстана на первый старт на Олимпиаде-2022

Лидеры сборной Казахстана Юлия Галышева и Дмитрий Рейхерд выйдут на старт квалификации в могуле на Олимпиаде-2022, передает корреспондент Vesti.kz.
Стали известны стартовые заявки участников турнира, где Казахстан представят сразу шесть участников. В мужской и женских сетках представлены по 30 спортсменов.
Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова и Олеся Граур начнут первую квалификацию в 16:00.
Рейхерд и Павел Колмаков выйдут на старт после 17:45. Турнир будет показан в прямом эфире.
Ранее стало известно полное расписание казахстанских спортсменов на Играх-2022.
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