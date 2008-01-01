Официальный постер к бою GGG, скандал в Лиге чемпионов и крупное поражение "Барселоны". Главное к утру

Стриминговый сервис DAZN представил официальный постер боя между чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО) и поляком Камилом Шереметой
(21-0, 5 КО). Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ - "Истанбул Башакшехир
" не был доигран из-за одного из арбитров. "Барселона"
на своем поле была бита "Ювентусом"
в ЛЧ. Vesti.kz
представляют главные спортивные события к утру 9 декабря.
1. "Big Drama Show возвращается". Представлен официальный постер к рекордному бою Головкина
.
2. Скандал в Лиге чемпионов
. Футболисты ПСЖ и "Истанбул Башакшехир" обвинили арбитра в расизме и ушли с поля.
3. "Ювентус" в гостях разгромил "Барселону"
в матче с участием Месси, дублем Роналду и незасчитанным голом.
4. Когда приедут чемпионы мира?
Стало известно расписание матчей сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022.
5. "Я выйду на ринг с одним из лучших боксеров в мире". Шеремета прибыл в США на бой с Головкиным и сделал заявление
.
6. Чемпионы мира и обидчики авторитетов. С кем сборная Казахстана сыграет в отборе на ЧМ-2022
.
7. Новый дирижер в "Барысе"
. Михайлис нашел способ играть без Дица и других легионеров в КХЛ.
8. Вратарь сборной Казахстана и участника еврокубков готов вернуться в родной клуб
.