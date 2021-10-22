Талибы обезглавили афганскую волейболистку и выложили фото казни в соцсети - СМИ

Члены движения "Талибан" обезглавили афганскую волейболистку Махджубин Хакими и опубликовали в соцсетях фотографии ее отрубленной головы, сообщает Sports.ru.
По словам тренера волейболистки Сурайи Афзали (из соображений безопасности она использует псевдоним), Хакими обезглавили в Кабуле в рамках операции по поиску спортсменок. Ранее талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом.
Хакими убили в начале октября, но факт гибели оставался неизвестным, потому что семье спортсменки угрожали.
"Все игроки волейбольной сборной и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе. Все были вынуждены бежать и жить в неизвестных местах", - сказала Афзали.
Издание New York Post сообщает, что Махджубин Хакими считалась лучшим игроком Кабульского городского клуба. Lenta.ru пишет, что Международная федерация волейбола (FIVB) "срочно ищет разъяснения" ситуации.
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