Талибы обезглавили афганскую волейболистку и выложили фото казни в соцсети - СМИ

Члены движения "Талибан" обезглавили афганскую волейболистку Махджубин Хакими и опубликовали в соцсетях фотографии ее отрубленной головы, сообщает Sports.ru.

По словам тренера волейболистки Сурайи Афзали (из соображений безопасности она использует псевдоним), Хакими обезглавили в Кабуле в рамках операции по поиску спортсменок. Ранее талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом.

Хакими убили в начале октября, но факт гибели оставался неизвестным, потому что семье спортсменки угрожали.

"Все игроки волейбольной сборной и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе. Все были вынуждены бежать и жить в неизвестных местах", - сказала Афзали.

Издание New York Post сообщает, что Махджубин Хакими считалась лучшим игроком Кабульского городского клуба. Lenta.ru пишет, что Международная федерация волейбола (FIVB) "срочно ищет разъяснения" ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари погиб при попытке бежать из страны.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport