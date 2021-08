Футболист сборной Афганистана погиб при попытке бежать из страны

Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари погиб при попытке бежать из страны. Об этом в Twitter сообщил журналист Бабак Тагваее.

По информации источника, спортсмен попал в число тех, кто попытался покинуть страну, схватившись за шасси самолета C-17A ВВС США. Позднее части его тела были обнаружены в отсеке шасси.

Ранее в Сети было опубликовано видео с кадрами, на котором жители Афганистана попытались покинуть страну, прикрепившись с внешней стороны к самолету армии США, вылетавшему из столичного аэропорта. Отмечалось, что им не удалось удержаться за шасси или корпус самолета, из-за чего они упали на землю и разбились.

Video: People run on tarmac of Kabul international airport as a US military aircraft attempts to take off. pic.twitter.com/9qA36HS0WQ