Сабина Алтынбекова заинтриговала заявлением о карьере

Казахстанская волейболистка Сабина Алтыбекова сделала заявление о своем возвращении в спорт, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ну что вопрос, который давно всех волновал. Да, я снова в строю. Следите за новостями", - написала спортсменка в сторис своего Instagram.

Алтынбекова в начале 2021 года должна была вернуться в клуб "Аль-Васл" из ОАЭ, цвета которого она защищала с декабря 2019-го по июнь 2020-го. Казахстанка также переходила в итальянскую "Казерту", но не смогла дебютировать там из-за финансовых проблем команды. Затем с началом пандемии Алтынбекова осталась без клуба.

Напомним, что в конце 2020 года Алтынбекова вышла замуж, а в октябре 2021-го родила сына. Недавно же волейболистка намекнула на возобновление карьеры.