Волейбол
2 сентября 20:09

Сабина Алтынбекова сделала заявление о завершении карьеры

©ВК "Астана"

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова ответила на вопрос о завершении карьеры, сообщают Vesti.kz.

Один из подписчиков поинтересовался ее планами.

"Недолго. Считаю, что нужно вовремя уходить. Расти в другом направлении и давать дорогу молодому перспективному поколению", - написала Алтынбекова в сторис своего Instagram.

Сейчас она Алтынбекова выступает за "Астану". Ранее, она играла в чемпионате Индонезии за Yogya Falcons. Также 28-летняя волейболистка выступала за "Аль-Васл" из ОАЭ, японский GSS Sunbeams, итальянскую "Волалто Казерту" и "Алматы".

Скриншот: instagram.com/altynbekova_20©