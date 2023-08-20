Сабина Алтынбекова рассказала о своем будущем в сборной Казахстана

Новости спорта Другие Волейбол
20 августа 20:09
©instagram.com/altynbekova_20

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова ответила на вопрос о выступлении за сборную страну, передает корреспондент Vesti.kz.

В ходе прямого эфира на аккаунте спортсменки в Instagram она ответила на вопрос подписчика.

"За сборную Казахстана играете?", - прозвучал вопрос.

"Нет, за сборную Казахстана я уже с молодежной сборной не играю и навряд ли буду", - ответила Алтынбекова.

В прошлом году казахстанская волейболистка приняла решение возобновить свою профессиональную карьеру и выступала за "Аль-Васл", в составе которого стала победительницей чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Алтынбекова Сабина
Новости
20 августа, 20:09
Волейбол
Сабина Алтынбекова рассказала о своем будущем в сборной Казахстана
27 июня, 15:05
Волейбол
Вокруг курсов Сабины Алтынбековой разгорелся скандал
24 июня, 16:31
Волейбол
Международная федерация приняла решение по российским и белорусским волейболистам
29 мая, 14:11
Волейбол
Казахстанская волейболистка показала фото в купальнике и восхитила экс-игрока сборной
25 мая, 22:22
Волейбол
Вторая жена у мужа? Сабина Алтынбекова дала ответ
25 мая, 21:25
Волейбол
Сабина Алтынбекова улетела на Мальдивы без мужа
11 мая, 17:00
Волейбол
Экс-волейболистка сборной Казахстана показала горячее видео и задала вопрос мужчинам
3 мая, 18:17
Волейбол
Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за пост в соцсетях
1 мая, 10:01
Волейбол
Сабина Алтынбекова отказала известному певцу
29 апреля, 15:56
Волейбол
Сабина Алтынбекова дала совет девушкам
© 2008 - 2023 ТОО «EML»