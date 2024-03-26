Сабина Алтынбекова рассказала о конфликте с журналисткой

Новости спорта Другие Волейбол
Сегодня 17:53
©instagram.com/altynbekova_20

Конфликт произошел между казахстанской волейболисткой Сабиной Алтынбековой и неназванной журналисткой, сообщают Vesti.kz. Спортсменка рассказала об этом в сторис своего Instagram.

"Некоторым интервьюерам прежде чем вести какую-то программу, поучится бы манерам и этике. Позвонила какая то Асель, с какой то там программы. И начала учить каких людей мне брать на работу.

Асель прежде чем бросать трубку, научитесь смело выслушивать критику и прежде чем позвонить, грамотные люди пишут сообщения!", - написала она.

Позже Алтынбекова обратилась к своим подписчикам:

"Друзья, у кого есть мой личный номер, прошу прежде чем раздавать его налево и направо, спросите разрешение у меня! Терпеть не могу бестактных людей", - добавила волейболистка.

Метки:
Алтынбекова Сабина Волейбол Журналисты

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