С кем и где отдыхает Сабина Алтынбекова: шикарный город-остров и вилла с бассейном за 5 миллионов

Новости спорта Другие Волейбол
Сегодня 20:21
©instagram.com/altynbekova_20

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова наслаждается отдыхом в Объединенных Арабских Эмиратах, делясь некоторыми подробностями со своими подписчиками в социальных сетях. Vesti.kz рассказывают подробнее, куда улетела популярная спортсменка и во сколько обходится такой досуг. 

Алтынбекова  проводит время в компании своего супруга Саята Салманұлы, с которым сочеталась браком в конце 2020 года. Пара отправилась на Саадият - шикарный город-остров, проект которого был завершен всего несколько лет назад. Он соединяется мостами с Абу-Даби - столицей ОАЭ.

На острове располагается несколько пятизвездочных отелей, поля для гольфа и различные музеи, в том числе Лувр Абу-Даби.

"Когда ко мне не приходит вдохновение, я иду навстречу ему", - пишет волейболистка, выкладывая в Instagram видео с отдыха.

Алтынбекова остановилась в Rixos Premium Saadiyat Island, который работает по системе All Inclusive. Здесь нет обычных номеров, только семейные, делюкс, люкс и виллы с собственным бассейном.

Можно предположить, судя по публикациям в соцсетях, что волейболистка находится именно на вилле с собственным бассейном.

 Вот такой вид изнутри.

Rixos Premium Saadiyat Island - отель, который не предоставляет бронь посуточно. Номера предлагаются только от двух суток. Минимальная цена на двух взрослых за двое суток начинается от 300 тысяч тенге. Люкс - миллион тенге.

Цены на виллы за двое суток начинаются от двух миллионов тенге и доходят до более чем пяти миллионов. 

"Успех не приходит к тебе… Ты идешь к нему. Удивительные выходные на островах", - подписала Алтынбекова свое фото в Instagram.

Ранее Алтынбекова показала роскошное кольцо от любимого.

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Метки:
Алтынбекова Сабина

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