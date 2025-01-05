Казахстанская волейболистка поделилась новыми фото с отдыха

Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram, передают Vesti.kz.
Девушка проводит время на Мальдивах.
"Счастливая я и шикарный океан", - говорится в подписи к ее снимку.
Ранее она поделилась и с другими фото с отдыха:
"Туф какая фигурка
Какая красотища
Это лучшая снегурочка
Красивое фото
Ты очень красивая
Красотка моя нереальная", - говорится в комментариях к ее публикациям.
Напомним, Демьянову называют одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана. На ее страницу в Instagram подписаны 192 тысячи человек. Сейчас она представляет "Грацию" из Уральска. Раньше играла за клуб "Алматы".