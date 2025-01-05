Казахстанская волейболистка поделилась новыми фото с отдыха

Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram, передают Vesti.kz.

Девушка проводит время на Мальдивах.

"Счастливая я и шикарный океан", - говорится в подписи к ее снимку.



Ранее она поделилась и с другими фото с отдыха:





"Туф какая фигурка Какая красотища Это лучшая снегурочка Красивое фото Ты очень красивая Красотка моя нереальная", - говорится в комментариях к ее публикациям.

Напомним, Демьянову называют одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана. На ее страницу в Instagram подписаны 192 тысячи человек. Сейчас она представляет "Грацию" из Уральска. Раньше играла за клуб "Алматы".