Громкая сенсация произошла с участием сборной Бразилии

Сборная Бразилии по волейболу сенсационно не вышла в плей-офф чемпионата мира среди мужчин на Филиппинах, передают Vesti.kz.

В решающем матче группового этапа Чехия обыграла Китай со счётом 3:0 (26:24, 25:19, 25:18). Этот результат не позволил бразильской команде выйти из группы H.

Сербия, Чехия и Бразилия набрали по шесть очков, но в плей-офф вышли только первые две сборные по дополнительным показателям. Китай остался последним, не набрав очков.

Сборная Бразилии является трехкратным чемпионом Олимпийских игр (1992, 2004, 2016) и трехкратным чемпионом мира (2002, 2006, 2010).