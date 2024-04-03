"Что происходит с мужчинами?" Алтынбекова возмутилась избиением женщины

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова высказалась о безопасности женщин. Спортсменка в сторис своего Instagram прокомментировала видео, на котором неизвестный избивает женщину в Шымкенте, сообщают Vesti.kz.

Волейболистка посоветовала заботиться о своей защите, пользуясь средствами самообороны.

"Ужас просто! Что происходит с мужчинами? Когда женщины будут чувствовать себя в безопасности? Девушки, предлагаю всем носить с собой перцовый баллончик, тщательно ознакомьтесь, в каких случаях вы можете его использовать", - заявила Алтынбекова.