Сын Винокурова завоевал медаль на чемпионате Казахстана

Гонщик молодежной команды Astana Qazaqstan Development Team Даниил Пронский стал чемпионом Казахстана в индивидуальной гонке на время до 23 лет, сообщает ее пресс-служба.

Спортсмен преодолел дистанцию в 30 километров за 39 минут и 5 секунд.

Второе и третье место также разделили гонщики Astana Qazaqstan Development Team - серебряную медаль завоевал Андрей Ремхе, проехав трассу за 39 минут и 47 секунд, а замкнул тройку призеров сын Александра Винокурова - Николя Винокуров, уложившись в 40 минут и 43 секунды.

Напомним, что среди мужчин чемпионом в индивидуальной "разделке" стал гонщик Astana Qazaqstan Team Юрий Натаров.

Фото: Astana Qazaqstan Team©