Казахстан выиграл золото на ЧА-2023 по велоспорту

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Сегодня 17:30
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Казахстанский велогонщик Евгений Федоров одержал победу на чемпионате Азии в Таиланде, выиграв в индивидуальной гонке, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Дирекцию развития спорта

Федоров успешно преодолел 46-километровую дистанцию, завершив ее за 53 минуты и 28.4 секунды. Он опередил ближайшего преследователя из Тайваня почти на две минуты, а бронзовый призер из Монголии отстал от него более чем на три минуты. Еще один казахстанский гонщик, Игорь Чжан, оказался четвертым, упустив шанс на медаль. В гонке приняли участие 19 спортсменов.

Страшить, что Евгений Федоров уже победил на прошлогоднем чемпионате мира среди молодежи (U-23) в Австралии.

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