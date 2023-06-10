Казахстан выиграл золото на ЧА-2023 по велоспорту

Казахстанский велогонщик Евгений Федоров одержал победу на чемпионате Азии в Таиланде, выиграв в индивидуальной гонке, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

Федоров успешно преодолел 46-километровую дистанцию, завершив ее за 53 минуты и 28.4 секунды. Он опередил ближайшего преследователя из Тайваня почти на две минуты, а бронзовый призер из Монголии отстал от него более чем на три минуты. Еще один казахстанский гонщик, Игорь Чжан, оказался четвертым, упустив шанс на медаль. В гонке приняли участие 19 спортсменов.

Страшить, что Евгений Федоров уже победил на прошлогоднем чемпионате мира среди молодежи (U-23) в Австралии.