Золото и финалисты. Результаты Казахстана по фристайл-могулу на Универсиаде-2025

Представители Казахстана выступили на соревнованиях по фристайл-могулу на Всемирной зимней Универсиаде в Турине (Италия), сообщают Vesti.kz.

Анастасия Городко в женских соревнованиях сумела завоевать золото. Еще одна казахстанка Аяулым Амренова также выступила в финале, но стала лишь пятой.

В мужских соревнованиях в Казахстан представляли пять фристайлистов: Антон Бондарев, Федор Бугаков, Максим Емельянов и Семен Русаков. Все четверо преодолели квалификацию и пробились в первый финал.

Впрочем, лишь Бугакову удалось выйти во второй финал, где, он показал пятый результат.

Напомним, 32-я Всемирная зимняя Универсиада стартовала 13 января и продлится до 23 января. Казахстан на этих играх представляют 103 спортсмена.

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