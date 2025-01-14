Со счетом 11:1 закончился матч Казахстана на Универсиаде

Женская сборная Казахстана по хоккею сыграла второй матч на Универсиаде - 2025 в Турине (Италия), сообщают Vesti.kz.

Казахстанки противостояли соперницам из Чехии и уступили со счетом 1:11.

Шайбы в ворота сборной Казахстана забросили: Хана Хаасова (1 и 26 минута), Патрис Скорпикова (3, 35), Александра Халунова (7, 49, 53), Барбора Бартакова (8, 37, 41) и Анна Ваничкова (18).

В составе сборной Казахстана на 38-й минуте при счете 8:0 отличилась Александра Шегай.

Напомним, в первом туре казахстанки уступили Японии со счетом 10:0.

В третьем туре группы B сборная Казахстана 16 января сыграет с командой США.