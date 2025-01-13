Со счетом 10:0 обернулся матч Казахстана на Универсиаде

Женская сборная Казахстана по хоккею крупно уступила Японии в первом матче группового этапа Универсиады-2025 в Турине, передают Vesti.kz.

Команда Японии победила со счетом 10:0:

1:0 – 04:49 – Китамура (Ито);

2:0 – 11:20 – Китамура (Мацумото, Ито);

3:0 – 14:45 – Норо (Чуйо, Сасаки);

4:0 – 18:54 – Нагаока (Камада);

5:0 – 34:53 – Ито ГМ;

6:0 – 41:20 – Камада (Нагаока);

7:0 – 49:41 – Кийокава (Мацумото, Ито);

8:0 – 53:43 – Хигучи;

9:0 – 53:57 – Хигучи (Хатаде);

10:0 – 55:19 – Сузуки (Сасаки).

В группе B казахстанки также сыграют со сборными Чехии (14 января) и США (16 января).

В группе А выступают Китайский Тайпей, Великобритания, Канада и Словакия.

Плей-офф женского турнира начнется со стадии полуфиналов, из каждой группы выйдут по две команды.

Что касается мужской сборная Казахстана по хоккею, то она разгромно выиграла первый матч на Универсиаде.

Отметим, что соревнования по 11 видам спорта проходят на двух кластерах стадионов, расположенных на территории метрополии города Турин и региона Пьемонт. В них принимают участие более 1400 спортсменов, представляющих 43 национальных студенческих спортивных федераций.