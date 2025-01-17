Сборная Казахстана одержала первую победу на Универсиаде

Женская сборная Казахстана по хоккею одержала первую победу на Универсиаде-2025 в Италии, передают Vesti.kz.

Случилось это в полуфинале утешительного раунда против Китайского Тайбэя - 4:3.

В составе нашей команды точными бросками отметились Александра Шегай (14-я минута), Мунира Саяхаткызы (18-я), Алина Иванченко (39-я) и Екатерина Куценко (55-я). У проигравших шайбы забросили Су-Тинг Тан (8-я), Янь-Чи Лин (19-я) и Юнь-Чу Хуанг (44-я).

Теперь казахстанки будут бороться за пятое место с победителем пары США - Великобритания, а китаянки сыграют с проигравшими этого противостояния за седьмое-восьмое места.

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Отметим, что на групповом этапе казахстанки проиграли Японии (0:10), Чехии (1:11) и США (0:5), тем самым потеряв шансы на выход в плей-офф.

Соревнования на Универсиаде проходят по 11 видам спорта на двух кластерах стадионов, расположенных на территории метрополии города Турин и региона Пьемонт.

В них принимают участие более 1400 спортсменов, представляющих 43 национальных студенческих спортивных федераций.

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