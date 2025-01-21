Российская фигуристка сделала заявление после медали за Казахстан на Универсиаде-2025

Призерка зимней Универсиады-2025 в Турине (Италия) казахстанская фигуристка Софья Самоделкина опубликовала пост в соцсетях, передают Vesti.kz.

"Всемирная Универсиада 2025, спасибо за поддержку. В следующий раз я буду лучше. Отлично провела время", - написала Самоделкина в Instagram.

По итогам короткой и произвольной программ Самоделкина набрала 190,96 балла и завоевалf бронзу Универсиады. Золото и серебро выиграли представильницы Японии.

Напомним, 17-летняя Софья сменила российское спортивное гражданство на казахстанское в мае 2024 года.



