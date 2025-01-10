Назван состав женской сборной Казахстана на Универсиаду

Стал известен состав женской студенческой сборной Казахстана на Универсиаду. Матчи хоккейного турнира стартуют 11 января, передают Vesti.kz.

Первую встречу группового этапа наши девушки проведут против команды Японии 12 января.

В сборную вошли представительницы QYZ Ligasy из клубов "Торпедо", "Айсулу", "Жулдыз", "Грация", "Томирис" и "Айсулу Тандаулы".

Состав выглядит так:

вратари: Полина Говтва ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Диана Искакова ("Айсулу", Алматы);

защитники: Аружан Кенесова ("Динамо", Алматы), Анна Пяткова ("Айсулу", Алматы), Алина Умрихина ("Грация", Караганда), Катрин Мескини, Дарья Хохлова, Полина Яковлева ("Торпедо", Усть-Каменогорск);

нападающие: Дария Адильхан, Карина Амирова, Регина Салтысова, Карина Сулайманова, Шолпан Токкожа ("Жулдыз", Алматы), Александра Быстрова, Альмира Ибрагимова ("Грация", Караганда), Алина Иванченко ("Айсулу", Алматы), Екатерина Куценко, Александра Шегай ("Томирис", Астана), Полина Мокина, Дильназ Саяхаткызы, Мунира Саяхаткызы ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Мадианна Нусупова ("Айсулу Тандаулы", Алматы).



В группе B казахстанки также сыграют со сборными Чехии (14 января) и США (16 января). В группе А выступят Китайский Тайпей, Великобритания, Канада и Словакия. Плей-офф женского турнира начнется со стадии полуфиналов, из каждой группы выйдут по две команды.